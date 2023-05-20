صندوق النقد الدولي يعلن تخطي الصومال المرحلة الخامسة من إعفاء الديون

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أعلن صندوق النقد الدولي أن الصومال تخطى بنجاح المرحلة الخامسة من برنامج الإعفاء عن الديون الخارجية المترتبة على البلاد والتي شارفت على الإنتهاء. جاء ذلك في تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي حول تقييم عملية المراجعة الخامسة لبرنامج الإعفاء من الديون أكد فيه على إلتزام الحكومة الفيدرالية بتنفيذ كافة الشروط المطلوبة.

وذكرت وكالة أنباء الصومال " صونا" أن صندوق النقد الدولي اشاد بالحكومة الفيدرالية على التزامها بتعزيز خطط الإصلاح المالي في البلاد ، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية الأخرى.

ونوه التقرير إلى ضرورة مضاعفة الجهود الرامية إلى زيادة الدخل المحلي ومنح الأولوية لتقليل دفع النفقات الغير ضرورية .

وبدوه رحب وزير المالية الدكتور علمي محمود نور، بالتقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي ، مشيراً إلى أنها تشجع الحكومة على تعزيز الإصلاح المالي والإعفاء من الديون.