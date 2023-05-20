صحيفة سعودية: قمة جدة أكدت أن العرب مقبلون على مرحلة جديدة من العمل المشترك

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أكدت صحيفة "الرياض" السعودية أن القمة العربية الـ32، التي اختتمت أعمالها أمس في جدة، لم تكن قمة عادية بكل مخرجاتها التي أكدت أننا مقبلون على مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك الفاعل الذي يضع مصالح الأمة العربية وتنميتها المستدامة على رأس الأولويات للمرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن قمة جدة كانت قمة عنوانها التوافق العربي من أجل المستقبل دون النظر إلى الخلف، وتغليب المصلحة العربية على أية مصالح خارج نطاقها.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم السبت بعنوان (خارطة الحاضر والمستقبل) - أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، وضع في الكلمة الافتتاحية للقمة النقاط على الحروف، راسماً خارطة طريق عربية للحاضر والمستقبل، حيث أكد أن العرب ماضون للسلام والخير والتعاون والبناء، بما يحقق مصالح شعوبنا، ويصون حقوق أمتنا، وأنهم لن يسمحوا بأن تتحول منطقتنا العربية إلى ميادين للصراعات، ويكفي مع طيّ صفحة الماضي تذكر سنوات مؤلمة من الصراعات عاشتها المنطقة، وعانت منها شعوبها وتعثرت بسببها مسيرة التنمية.

ولفتت الصحيفة إلى أن ذلك يمثل رسالة واضحة لا لبس فيها أن الوطن العربي مقدِم على مرحلة مختلفة تركز على التعاون والبناء والتنمية المستدامة، فما كان في الماضي لن يكون في المستقبل، لن تنشغل الدول العربية إلا بتنميتها ورفاه شعوبها، لن تكون إلا ما تريد".

وأضافت أن هذا لا يعني أنها ستكون بمعزل عن العالم، بل ستكون ركيزة أساسية فيه، تفيد وتستفيد، تبني وتؤسس لعالم عربي مختلف، يملك من المقومات الطبيعية والبشرية والموقع الاستراتيجي ما يجعله قوة قادرة على المساهمة الفاعلة في العالم من أجل أمنه واستقراره وتعزيز بنيانه، فالوطن العربي يملك من الإمكانات ما يؤهله للقيام بدور أكثر تأثيرا.