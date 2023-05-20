"شراب ريشى سوناك الأحمر" يثير إعجاب رئيس وزراء اليابان ..اعرف السبب.. فيديو

كتبت رباب فتحى

امتثل ريشى سوناك، رئيس وزراء بريطانيا لقواعد السلوك اليابانية عند استجابته لدعوة نظيره الياباني، فوميو كيشيدا على العشاء فى مطعم على هامش فعاليات قمة مجموعة السبع، حيث خلع حذائه، ليظهر جواربه الحمراء الزاهية، التي كانت تحمل مفاجئة لنظيره، وهى أنها تحمل شعار فريق هيروشيما للبيسبول، تويو كارب، والذى يشجعه كيشيدا.



شراب ريشى سوناك

وأوضحت الصحف البريطانية أن الجوارب الحمراء الزاهية التي كان يرتديها ريشي سوناك وتقدر بـ8 جنيهات إسترلينية بيعت بشكل كبير بعد أن ظهرت على وسائل الإعلام المحلية. وقالت صحيفة "ديلى ميل" إنه في وقت مبكر من صباح اليوم التالي ، تم بيع جميع الجوارب الحمراء في جميع متاجر الجوارب في منطقة هيروشيما، كما بيعت الجوارب على الإنترنت أيضًا.

وأوضحت "كانت جوارب البيسبول الحمراء الزاهية تتطاير من على الرفوف بعد يوم واحد فقط من تحول ريشي سوناك إلى عارض أزياء غير محتمل."

وأشارت إلى أن الجوارب إصدار محدود ، وتُباع فقط في هيروشيما. وذكرت وسائل إعلام محلية أن العملاء كانوا يصطفون في طوابير لشرائها عندما فتحت المتاجر أمس الجمعة.



شراب سوناك الأحمر

وقال سوناك، الذي يدعم ساوثهامبتون لنظيره الياباني "أتمنى أن يكون فريق البيسبول الخاص بك قد حظي بموسم أفضل من الفريق الذى أشجعه حيث حظى بموسم سيء للغاية".

وأشارت الصحيفة إلى أن ساوثهامبتون هبط.

وقالت المصممة ساتوكو موراي: "الأمر مثل الحلم ، لا يمكنني التصديق". وأضافت: 'أنا مصدومة للغاية لأنني لم أنم جيدًا اليوم. أنا سعيدة أيضًا لأن سكان هيروشيما سعداء بالتصميم."

ويُعتقد أن جوارب سوناك تم شراؤها مسبقًا من قبل مسئول بالسفارة البريطانية بعد أن اقترح مساعد فى داونينج ستريت الفكرة.