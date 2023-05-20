اليوم السابع
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السبت، 20 مايو 2023 02:42 م
أكرم القصاص
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"شباب الوادي الجديد" تستكمل فعاليات المشروع القومى للمراكز الرياضية بقرى حياة كريمة

السبت، 20 مايو 2023 02:03 م
"شباب الوادي الجديد" تستكمل فعاليات المشروع القومى للمراكز الرياضية بقرى حياة كريمة فعاليات المشروع القومى للمراكز الرياضية بقرى حياة كريمة
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلنت مديرية الشباب والرياضة الوادي الجديد، استكمال فعاليات المراكز الرياضية بالقرى الأكثر احتياجا، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بمديرية الشباب والرياضة الوادي الجديد ، والتي تستمر بقرى حياة كريمة حتى 15 يوليو المقبل بمشاركة النشء والشباب برعاية وزارة الشباب والرياضة واللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وتوجيهات بهاء الدين شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.
 
وقال بهاء شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، أن مراكز التنمية الرياضية بالقرى التى لا يتوافر بها خدمات رياضية تهدف إلى تمكين أبناء القرى من الخدمات الرياضية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال مراكز الشباب الأقرب لممارسة بعض الألعاب الرياضية حيث جرى تنفيذ عدة فعاليات بمركز شباب الكفاح التابع لإدارة شباب الفرافرة.
 
وأضاف شوقي أن المشروع يقدم بعض الألعاب الجماعية مثل "كرة القدم الخماسي والكرة الطائرة، وبعض الألعاب الفردية مثل الكاراتيه وغيرها" من الألعاب الشعبية الهادفة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة ورفع مستوى اللياقة البدنية.
 
 

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