زيارات من الكنيسة لمتحف كفر الشيخ وفعاليات للاحتفال باليوم العالمي للمتاحف

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد متحف كفر الشيخ ، العديد من الفعاليات المتعددة والزيارات، فاستقبل المتحف زيارة من كنيسة مارمينا والبابا كيرلس بكفرالشيخ، وتعرف المشاركون في الزيارة على مقتنيات المتحف المميزة، من تماثيل وألوان، وعملات ذهبية، وقطع أثرية تعود للعصور الإسلامية و القبطية والفرعونية واليونانية.

كما احتفل متحف كفر الشيخ باليوم العالمي للمتاحف، بإقامة معرض مؤقت باسم "روائع الزخارف الإسلامية"، كما نظم قسم التدريب بمتحف كفر الشيخ ندوة بعنوان "المتحف ودوره في المجتمع"، ونظم القسم التعليمي بمتحف كفر الشيخ ورشة حرف يدوية لإعادة التدوير للأطفال.

وقال الدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ، أنه يتم إبراز دور المتحف في اليوم العالمي للمتاحف، والرسالة التي يقوم بها في المجتمع، وهو تعليم الشعب وتثقيفه وتربية ذوقه، وإثارة اهتمامه بالتاريخ والعلوم والفنون، وإبراز دورها كمركز للبحث العلمي، وما تحتويه من الكتب أو الكتالوجات العلمية التي تصدرها المتاحف التي يجد فيها الدارس ضالته، ودليل للباحث عن المعرفة ومرشد للسائح لتكوين فكرة عامة عن محتوياتها.

وأضاف فريد، وتشارك المكتبة الباحثين والقراء بها بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، بكتاب" دور التحف في مصر والجمعيات العلمية" والذي يتحدث عن أول متحف حديث في مصر الذي أنشئ في أخريات القرن التاسع عشر أيام الخديوي إسماعيل وأنواع وأقسام المتاحف،إعداد الدكتورة ريهام أحمد عيسوي حامد،مسئول قسم البحث العلمي والوثائق والمكتبات متحف كفر الشيخ.