رئيس الوزراء اليابانى: النظام العالمى القائم على سيادة القانون "معرض للخطر"

أ ش أ

قال رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، اليوم /السبت/، إن النظام العالمى القائم على سيادة القانون "معرض للخطر".

جاء ذلك فى بيان افتتاحى فى اجتماع مع زعماء استراليا والهند والولايات المتحدة واليابان (قمة الرباعية) والمنعقدة فى هيروشيما، بحسب ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية.



وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن المتواجد فى هيروشيما لحضور اجتماعات مجموعة السبع وكذلك اجتماع الرباعية إن مهمة هذا الإطار هى "تعزيز رؤيتنا لمنطقة المحيطين الهندى والهادئ حرة ومفتوحة وآمنة ومزدهرة وتوضح أيضا قدرة الدول الديمقراطية".



وأكد زعماء الرباعية من جديد التزامهم بمنطقة المحيطين الهندى والهادئ حرة ومنفتحة.