ذهبية جديدة لشباب جامعة القناة ببطولة أفريقيا للمصارعة الرومانية بتونس 

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعرب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن بالغ سعادته أن يكون لأبطال جامعة القناة دور فعال فى حصول مصر على النصيب الأكبر فى الميداليات ضمن بطولة أفريقيا للمصارعة الرومانية حيث حصد أبطال المنتخب المصري للرجال 9 ميداليات ، 5 ذهبية و4 فضية وبرونزية.

جاء ذلك تعليقاً من رئيس الجامعة على حصول الطالب محمد إيهاب بكلية العلوم على الميدالية الذهبية ببطولة أفريقيا للمصارعة الرومانية.

وواصل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب التهنئة ل " محمد إيهاب " مؤكداً أنه بذلك يكون رصيد طلاب القناة فى تلك البطولة ثلاث ميداليات ذهبية ل " محمد إيهاب " كلية العلوم و" يحيى محمد يحيى " كلية التربية الرياضية و " لوجي وليد " كلية التربية الرياضية، متمنياً لطلابه مزيد من التوفيق والنجاح .

كما حرصت الدكتور مها فريد سليمان عميد كلية العلوم على تقديم التهنئة ل "محمد إيهاب" بأسم أسرة كلية العلوم متمنية له مزيد من التميز على الصعيدين الرياضي وللدراسي .

فيما نوه الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية أن " لوجي وليد " حصلت على الميدالية الذهبية بوزن 55 كجم فى إطار نفس البطولة للسيدات .

وأكمل الدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية أن البطولة مُقامة في مدينة الحمامات بتونس في الفترة من 15 حتى 21 مايو الجاري .