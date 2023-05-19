طالب بعلوم الإسكندرية يفوز بالميدالية الذهبية فى بطولة أفريقيا للمصارعة بتونس

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الطالب محمود وليد عبد الفتاح المقيد بالمستوى الأول ببرنامج جيولوجيا البترول بكلية العلوم، لفوزه بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى بطولة أفريقيا للمصارعة الرومانية للشباب، لمنافسات وزن أقل من 82 كجم، والتى تجرى فى تونس فى الفترة من 17 وحتى 21 مايو، متمنياً له تحقيق المزيد من الإنجازات في البطولة، ورفع راية مصر عالية.
وكان قد هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية ، الطالب أدهم فوزى الطالب بكلية الآداب، لفوزه بالمركز الأول ولقب بطل أفريقيا للشطرنج فى بطولة إفريقيا المفتوحة رجال وسيدات لعام 2023 التى أنطلقت بمصر في الفترة من 6 مايو حتى 13 الجاري بمشاركة 100 لاعب ولاعبة من أربعة وعشرون (24) دولة أفريقية هي مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، نيجيريا، ساحل العاج، كينيا، أوغندا، السنغال، جنوب أفريقيا، موزمبيق، زامبيا، السودان، الصومال، إريتريا، الجابون، تشاد، أنجولا، ليبيريا، موريشيوس، ناميبيا، أثيوبيا، الرأس الخضراء، فى رقم يعد الأكبر في تاريخ البطولة الأفريقية.
يذكر أن حصدت جامعة الإسكندرية ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في بطولة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعى ال50 للمصارعة حيث فازت ب3 ميدالية ذهبية، 2 ميدالية فضية
2 ميدالية برونزية.
فى سياق آخر، حقق طلاب جامعة الإسكندرية مراكز متقدمة في منافسات بطولة الجامعات
والمعاهد العليا المصرية للكاراتيه والتى عقدت فى رحاب جامعة القاهرة، بمشاركة 324 طالب وطالبة من 34 جامعة ومعهد عالى، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
وأسفرت النتائج النهائية للبطولة عن فوز 14 طال
بوطالبة من جامعة الإسكندرية بمراكز متقدمة فى المسابقات الفردية والجماعية وذلك على النحو التالى فوز الطالب عمرو محمد عبد العليم بالمركز الثالث فى مسابقة الكاتا فردي (طلبة) فوزالطالبة دنيا يسري محمد بالمركز الثالث مكرر فى مسابقة الكاتا فردي (طالبات) فوز جامعة الإسكندرية بالمركز الثالث فى مسابقة الكاتا جماعي طلبة فوز جامعة الإسكندرية بالمركز الثاني فى مسابقة الكاتا جماعي طالبات.
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