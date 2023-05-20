ذكرى وفاة سمير صبرى.. "اليوم السابع" أمام قبره ومنزله في الإسكندرية.. فيديو وصور

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قدم "اليوم السابع"، تقريرا مصورا من أمام قبر الفنان الراحل سمير صبري بمنطقة باب شرقى بالإسكندرية، وهى مدافن الأسرة الذى طلب قبل وفاته دفنه فيها بجوار أبيه وأسرته لشدة تعلقه بهم، وكذلك الشقة بالعقار الذي كان يقيم بها الفنان الراحل بشارع السلطان حسين وسط محافظة الإسكندرية.

وتحل علينا اليوم السبت الذكرى الأولى لرحيل الفنان سمير صبرى، حيث رحل عن عالمنا فى 20 مايو 2022، عن عمر يناهز 86عامًا بعد صراع مع المرض، حيث رقد الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين وعقب خروجة لإقامته بأحد الفنادق توفي .

وولد الفنان سمير صبري فى 27 ديسمبر 1936 بمحافظة الإسكندرية وتربى فى عائلة تحب الفن وتقدره فوالدته كانت تعزف البيانو وخالته تعزف العود وكانت عائلته تصحبه إلى المسارح والسينما ويشجوعنه على تقليد المشاهير.

وهو في عمر9 سنوات انتقل مع والده للعيش فى القاهرة، وأقام فى عقار يقطنه الفنان عبد الحليم حافظ، وكان أول معرفته بالفنانين وأول من رأى فيه موهبة مميزة، والتحق فى طفولته بمدرسة فيكتوريا كوليدج، وتخرّج فى كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية.

جمع سمير صبرى ما بين الموهبة والحضور، وكان قادر على التحليق بقوة فى عالم الشهرة والأضواء، حيث عمل مذيعا ومطربا وممثلا، وأثبت وجوده فى كل المجالات، حتى منحه النقاد لقب "الفنان الشامل"، وحقق صبرى عبر مسيرته الفنية والإعلامية الطويلة، شعبية كبيرة فى مصر والعالم العربي، كما حجز لنفسه مكانا فى قلوب نجوم الفن بسبب مواقفه النبيلة والإنسانية مع زملاء الفن الذين دارت عليهم الأيام، وذهبت عنهم أضواء المجد والشهرة، وهاجمهم الفقر والمرض.

"واكتسب سمير صبرى" شهره في الوسط الفني بأنه صديق العمالقة ورفيق المبدعين، الشاهد والصانع للعديد من الأحداث فى حياة كبار النجوم من فنانى الزمن الجميل، اقترب من كل نجوم السياسة والفن والأدب، ملوك ورؤساء وفنانين ومبدعين فى كل المجالات وحاورهم وعرف أسرارهم وشهد نهايات عدد من عمالقة الفن، فكان لهم الصديق والرفيق الوفى الذى يذكرهم حين ينساهم الجميع وتبتعد عنهم الأضواء.

كان أول ظهور له بالسينما فى عمل سينمائى للعندليب الأسمر عبد الحليم فى فيلم «حكاية حب»، فى عام 1959 ثم انطلق فى مسيرة كبيرة تجاوزت 200 عمل فنى ما بين أفلام ومسلسلات ومسرحيات ومسلسلات إذاعية، ومذيعا والفوازير، أسس مع رفيق الصبان ويوسف شاهين وحسين كمال وسيد رويال نقابة فنية سميت باسم «الأحرار المنفتحين»، وكان أخر أعماله فيلم (2 طلعت حرب) الذى عرض فى شهر مارس 2022.

قدم سمير صبرى للسينما ما يقرب من 200 فيلم، تنوعت بين الكوميديا والإثارة والتراجيدية، ومن أبرزها "أبى فوق الشجرة، لسنا ملائكة، فتوة الناس الغلابة، نص ساعة جواز، القتل اللذيذ، سجن بلا قضبان، أخطر رجل فى العالم، شنبو فى المصيدة، المذنبون، ومضى قطار العمر، التوت والنبوت، حكايتى مع الزمان، وبالوالدين إحسانا".

وكان آخر ظهور على الشاشة للفنان الكبير سمير صبرى مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضى، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية فى عدة أفلام آخرها "2 طلعت حرب للمخرج مجدي أحمد على، ومن قبله "ديدو"، من بطولة كريم فهمى وبيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت، و"محمد حسين" مع النجم محمد سعد، و"المشخصاتى الجزء الثانى" مع الفنان تامر عبد المنعم.



الشقة-التي-عاش-بها-الراحل-سمير-صبري-بالإسكندرية



العقار-الذي-كان-يقيم-فيه-الراحل-سمير-صبري-بالاسكندرية



قبر-الفنان-الراحل--سمير-صبري-بالإسكندرية



قبر-الفنان-الراحل-سمير-صبري-بالإسكندرية



قبر-الفنان-الراحل-سمير-صبري-بجوار-أسرته-بالإسكندرية