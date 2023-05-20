خبراء يحذرون: الذكاء الاصطناعى سيهدد انتخابات بريطانيا وأمريكا العام المقبل

كتبت رباب فتحى

حذر الخبراء من أن انتخابات العام المقبل في بريطانيا والولايات المتحدة يمكن أن تتميز بموجة من المعلومات المضللة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث تنتشر الصور والنصوص ومقاطع الفيديو المزيفة العميقة بأمر من أسراب من روبوتات الدعاية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وصرح سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI ، مبتكرChatGPT ، أمام جلسة استماع في الكونجرس في واشنطن قبل أيام أن النماذج الكامنة وراء أحدث جيل من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يمكن أن تتلاعب بالمستخدمين.

وقال: "القدرة العامة لهذه النماذج على التلاعب والإقناع، لتقديم معلومات مضللة تفاعلية فردية هي مجال قلق كبير".

وقال رئيس الوزراء، ريشي سوناك، يوم الخميس إن المملكة المتحدة ستقود معركة الحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي.

وقال البروفيسور مايكل وولدريدج ، مدير مؤسسة أبحاث الذكاء الاصطناعي في معهد آلان تورينج في المملكة المتحدة، إن المعلومات المضللة المدعومة بالذكاء الاصطناعي كانت مصدر قلقه الرئيسي بشأن التكنولوجيا.

وأوضح "في الوقت الحالي فيما يتعلق بمخاوفي بشأن الذكاء الاصطناعي، فهو رقم واحد في القائمة، لدينا انتخابات قادمة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة ونعلم أن وسائل التواصل الاجتماعي هي قناة قوية بشكل لا يصدق للمعلومات المضللة، لكننا نعلم الآن أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن ينتج معلومات مضللة على نطاق صناعي ".

قال وولدريدج إن روبوتات الدردشة مثل ChatGPT يمكن أن تنتج معلومات مضللة مخصصة تستهدف، على سبيل المثال، ناخب محافظ، أو ناخب من حزب العمال في منطقة حضرية ، أو مؤيد جمهوري في الغرب الأوسط.