اليوم السابع
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حميميم: إحباط هجوم إرهابى ضد الجيش السورى فى التنف

السبت، 20 مايو 2023 03:00 ص
حميميم: إحباط هجوم إرهابى ضد الجيش السورى فى التنف عناصر من الجيش السورى - أرشيفية
وكالات

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أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ غورينوف، إحباط هجوم إرهابي استهدف الجيش السوري في منطقة التنف شرقي سوريا.

وقال غورينوف: "في منطقة التنف الخاضعة لسيطرة ما يسمى بـ"التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" تم إحباط هجوم إرهابي ضد القوات الحكومية السورية".

وأضاف: "بعد إطلاق القوات الحكومية السورية النار سارعت المجموعة الإرهابية المهاجمة للهرب إلى المنطقة التي يسيطر عليها التحالف الدولي في منطقة وادي سلوبي".

وأشار إلى أن "هذا الحادث يدل على فشل التحالف في السيطرة على منطقة التنف، والوفاء بالتزاماته بمنع الهجمات الإرهابية هناك".


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بشار الاسد



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