كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بالاعتداء على جارته وسرقتها في الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

كان ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بسرقة جارته بعد الاعتداء عليها بآلة حادة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة وأرشد عن المسروقات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض ربة منزل لاعتداء بآلة حادة داخل مسكنها وسرقتها على يد أحد الأشخاص، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وبإجراء التحريات، تبين أن جار المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، بدافع السرقة، حيث اعتدى عليها بآلة حادة واستولى على مصوغاتها الذهبية.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المسروقات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.