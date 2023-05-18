تعرف على قرارات وتعليمات رئيس جامعة الأقصر استعداداً لامتحانات نهاية العام

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد جامعة الأقصر لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023م، حيث ناقش الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، مع مجلس شئون التعليم والطلاب، بحضور أعضاء المجلس، القواعد المنظمة لسير الامتحانات بالكليات المختلفة، واطمأن على تجهيز جداول المراقبين والكنترولات، مؤكداً على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالكليات بالحضور لضمان الإنضباط، وتوفير التأمين الكامل لأعمال الامتحانات والكنترولات.

كما وجه الدكتور حمدى حسين، بتوفير سيارات الإسعاف بمحيط اللجان لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات، وتوفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات للتعامل الطبي السريع، والتأكيد على اتخاذ كافة إجراءات التأمين والسلامة وتوفير بيئة آمنة وجو مناسب للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر، وشدد رئيس الجامعة على ضرورة وضع الإرشادات والتعليمات باللجان لإرشاد الطلاب، مع توفير المناخ الملائم والراحة لهم بما يسهم في أداء الإمتحانات دون وجود أية عقبات، والإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان.

فيما تفقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، امتحانات الفرقة الرابعة لكلية الفنون الجميلة، وذلك برفقة الدكتور أحمد محي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور أحمد حمدي عبد الحارس، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، واطمأن رئيس جامعة الأقصر، على الإلتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، وأشاد الدكتور حمدي حسين بتجهيزات الكلية للامتحانات، وكذلك تواجد القيادات والأساتذة فى قاعات الامتحانات لتحقيق الانضباط المنشود بين الطلاب والرد على استفساراتهم.

من جانبه قال الدكتور أحمد محي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة بالجامعة، إن امتحانات الفرقة الرابعة بأقسام الجرافيك والتصوير والديكور والنحت بدأت يوم 14 مايو الجاري وتستمر حتى 3 يونيو المقبل، على أن يبدأ الطلاب في إعداد مشروعات التخرج من يوم 4 يونيو حتى 9 يوليو المقبل.