جامعة أسوان تحصد مراكز متقدمة بمهرجان الكشافة العربية

أسوان - صلاح المسن

حصدت جامعة أسوان مراكز متقدمة في المهرجان الجهوي التاسع للكشافة العربية والجوية بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، يأتي ذلك في إطار المشاركة الفعالة لجامعة أسوان، في الأنشطة الطلابية.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في "تصريحات صحفية" أن وفد جامعة أسوان، شارك بالمهرجان الجوي التاسع للكشافة العربية والجوية بحضور تسع وفود عربية، حيث اقيم المهرجان الجوي التاسع للكشافة العربية والجوية بالمدينة الشبابية بأبي قير بالأسكندرية، وجاءت المشاركة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بالوزارة، بالتعاون مع جمعية الكشافة الجوية المصرية، الإقليم العربي، والاتحاد العام للكشافة والمرشدات، والمنظمة الكشفية العربية، وعدد من الجهات والمؤسسات ذات الصلة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه تخلل المهرجان حفل الافتتاح، وافتتاح الأراضي الكشفية، وطابور العرض للوفود العربية المشاركة من مصر، الأردن، البحرين، السعودية، السودان، الكويت، اليمن، سلطنة عمان، ولبنان، بالإضافة إلي افتتاح معرض الكشافة الجوية والمسابقات الكشفيه وغيرها من المجالات التحكيميه والتي حصد فيهاوفد جامعه اسوان المركز الأول في جميع المجالات علي مستوي المشاركين.

من ناحية أخري، كانت قد أنهت مستشفيات جامعة أسوان، أعمال القافلة الطبية المجانية الموجهة للنازحين السودانيين لمصر عبر الحدود البرية جنوب محافظة أسوان، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بدعم ومساندة الأشقاء الفارين من الحرب بالسودان.



أسوان تحصد مراكز متقدمة بمهرجان الكشافة العربية (1)



المشاركة الفعالة لجامعة أسوان

وأكد الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، فى بيان صحفى، أن القافلة الطبية نظمتها الجامعة متمثلة فى كلية الطب المستشفى الجامعى، لمدة 6 أيام، استطاعت خلالها توقيع الكشف الطبى على 895 حالة من النازحين السودانيين بمنفذ قسطل البرى، بجانب تحويل 74 حالة إلى مستشفيات جامعة أسوان.

وأضاف الدكتور محمد ذكى الدهشورى، عميد كلية الطب بأسوان، أن القافلة ضمت 5 تخصصات طبية مختلفة، وهي " الجراحة العامة والباطنة العامة ونساء وتوليد وجراحة عظام والأطفال"، والهدف منها تقديم الرعاية الطبية وصرف العلاج بالمجان، وتحويل الحالات الحرجة إلى المستشفى الجامعى لاستكمال الرعاية الطبية فيها.