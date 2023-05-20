توقيع بروتوكول تحالف إقليم الدلتا بجامعة طنطا بحضور وزير التعليم العالى غدا

الغربية عادل ضرة

قال لدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ، إن الجامعة تستقبل غدا الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي و13 من رؤساء الجامعات التي تقع في نطاق إقليم الدلتا، حيث سيتم توقيع بروتوكول التعاون المشترك "شركاء تحالف إقليم الدلتا العلمي والبحثي والصناعي والاستثماري" بمشاركة جامعات طنطا والمنصورة والمنوفية وكفر الشيخ والسادات ودمياط من الجامعات الحكومية، والمنصورة الجديدة والمنصورة الأهلية والمنوفية الاهلية من الجامعات الأهلية، وسمنود التكنولوجية والدلتا التكنولوجية من الجامعات التكنولوجية، والدلتا للعلوم والتكنولوجيا وحورس والسلام من الجامعات الخاصة، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الاقتصادية والصناعية بالإقليم.

وكان شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، احتفالية جامعة المنصورة بإنجاز إجراء 1000 عملية زراعة كبد، وذلك منذ تأسيس البرنامج فى مايو 2004، محققًا نسبة نجاح قياسية تراوحت بين 88% إلى 92% ليحتل برنامج زراعة الكبد بالجامعة المرتبة الثالثة عالميًا بعد كوريا الجنوبية والهند، وذلك بحضور د. رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، د. أيمن مختار محافظ الدقهلية، ود. شريف خاطر رئيس الجامعة، ود.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، ود.الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم السابق، ود. أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم السابق، وعدد من السادة رؤساء الجامعات وقيادات وزارة التعليم العالي، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الدقهلية.

وخلال فعاليات الاحتفالية، أشاد د. أيمن عاشور بالانجاز الذي حققه برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة، وإجراء 1000 عملية زراعة كبد بنسب نجاح متميزة، ومنافسة المراكز العالمية في نفس المجال، مضيفًا أن الوزارة لا تدخر جهدًا في دعم البرنامج ومواصلة سلسلة الإنجازات، خاصة وأنه يخدم قطاعًا كبيرًا من المرضى سواء داخل مصر أو بالدول العربية والإفريقية.

وأوضح الوزير اهتمام الوزارة بمتابعة أداء المستشفيات الجامعية، والخدمات الطبية والصحية بها، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة تضم 120 مستشفى جامعيًّا، وأن هذه المستشفيات تحظى بثقة المواطنين؛ لما تقدمه من خدمات صحية متميزة.