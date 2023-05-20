توقيع اتفاقية تعاون بين هندسة القناة ومديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

وقعت كلية الهندسة ب جامعة قناة السويس ، اتفاقية تعاون مع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، جاء ذلك وفق تصريحات الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، ذلك بهدف الإستفادة من خبرات وإمكانيات كلية الهندسة جامعة قناة في تدريب طلاب ومعلمي التعليم الفني؛ وتحقيقاً للمشاركة الفعالة في تدريب مسئولي ريادة الأعمال ونوادي الإبتكار بمدارس التعليم الفنى.

ووقع الاتفاقية الدكتور إيهاب محمد لطفي عميد كلية الهندسة بجامعة قناة السويس، والدكتور محمد عبدالحميد بحيري مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالإسماعيلية.

حضر توقيع اتفاقية التعاون من كلية الهندسة الدكتورة عبير الشهاوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد القماش وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر منصور رئيس قسم الهندسة الميكانيكية، والدكتورة منار عبد الشكور من قسم الهندسة المدنية، ومن التعليم الفني المهندسة إحسان العيادي مدير عام إدارة التعليم الفنى، والمهندس محمد القاضي مدير مدرسة المعدات الثقيلة.

وأفاد الدكتور إيهاب لطفى أن التعاون يشمل تقديم الخبرات العلمية والبحثية من أساتذة كلية الهندسة للإشراف على المبتكرين من طلاب التعليم الفني المشاركة في تأهيل طلاب التعليم الفني لسوق العمل عن طريق توفير الدورات اللازمة لذلك وفقا لتخصصات الكلية.