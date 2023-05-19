اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 مايو 2023 11:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

معالجة أزمة السفينة "إيفرجيفن" فى رسالة ماجستير بجامعة قناة السويس غدا

الجمعة، 19 مايو 2023 11:37 م
معالجة أزمة السفينة "إيفرجيفن" فى رسالة ماجستير بجامعة قناة السويس غدا السفينة إيفرجيفن
الإسماعيلية - صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يناقش غدا السبت، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الباحثة مروة محمد جلال فى رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة بعنوان المعالجات الاتصالية فى الممرات الملاحية الدولية أزمة جنوح السفينة إيفرجيفن بقناة السويس نموذجا، وذلك بالقاعة المرئية بجامعة قناة السويس.

وتتناول الدراسة الأداء الاتصالي أثناء أزمة جنوح السفينة Ever Given بقناة السويس وتداعياتها على المستويين المحلي والدولي.
 
وتعود أهمية الدراسة إلى الأهمية العالمية لقناة السويس وتأثير أزمة جنوح السفينة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والملاحية، الأمر الذي شكل تحديا كبيرا خرجت منه الإدارة المصرية بنجاح وأثبتت قدرة مصر على تخطي الأزمة.
 
وتسعى الدراسة إلى تحليل الاستجابة الاتصالية للعاملين في هيئة قناة السويس أثناء الأزمة، ومعرفة دور تكنولوجيا الاتصال الحديثة في تطوير المعالجة الاتصالية لإدارة العلاقات العامة في قناة السويس.
 
أشرف على الدراسة كلا من الدكتور حسن علي محمد عميد كلية الإعلام جامعة السويس سابقا، والدكتور جمال عبد الحميد زاهر وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب.
 
ويناقشها كلا من الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والدكتورة عزة أحمد هيكل نائب رئيس الأكاديمية البحرية.
 
IMG-20230519-WA0009
I

 


الاسماعيلية

جامعة قناة السويس

أزمة ايفرجيفن

الفريق أسامة ربيع

هيئة قناة السويس



الموضوعات المتعلقة

السفينة "إيفرجيفن" تصل بورسعيد وتستكمل رحلتها للبحر المتوسط.. لايف وصور

الأحد، 12 ديسمبر 2021 04:58 م

السفينة إيفرجيفن تتخطى نقطة الجنوح وتقترب من مدينة الإسماعيلية.. فيديو

الأحد، 12 ديسمبر 2021 11:19 ص

السفينة "إيفرجيفن" تصل قناة السويس وتستكمل رحلتها ضمن قافلة الجنوب صباحًا.. الهيئة ترفع حالة الطوارئ وتجهز قاطرتين واثنين من أفضل مرشديها خلال رحلة العبور.. صور

الأحد، 12 ديسمبر 2021 04:32 ص

السفينة "إيفرجيفن" تصل السويس وتستكمل رحلتها في القناة صباحًا.. صور

الأحد، 12 ديسمبر 2021 04:03 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة