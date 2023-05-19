معالجة أزمة السفينة "إيفرجيفن" فى رسالة ماجستير بجامعة قناة السويس غدا

الإسماعيلية - صبرى غانم

يناقش غدا السبت، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الباحثة مروة محمد جلال فى رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة بعنوان المعالجات الاتصالية فى الممرات الملاحية الدولية أزمة جنوح السفينة إيفرجيفن بقناة السويس نموذجا، وذلك بالقاعة المرئية بجامعة قناة السويس.

وتتناول الدراسة الأداء الاتصالي أثناء أزمة جنوح السفينة Ever Given بقناة السويس وتداعياتها على المستويين المحلي والدولي.

وتعود أهمية الدراسة إلى الأهمية العالمية لقناة السويس وتأثير أزمة جنوح السفينة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والملاحية، الأمر الذي شكل تحديا كبيرا خرجت منه الإدارة المصرية بنجاح وأثبتت قدرة مصر على تخطي الأزمة.

وتسعى الدراسة إلى تحليل الاستجابة الاتصالية للعاملين في هيئة قناة السويس أثناء الأزمة، ومعرفة دور تكنولوجيا الاتصال الحديثة في تطوير المعالجة الاتصالية لإدارة العلاقات العامة في قناة السويس.

أشرف على الدراسة كلا من الدكتور حسن علي محمد عميد كلية الإعلام جامعة السويس سابقا، والدكتور جمال عبد الحميد زاهر وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب.

ويناقشها كلا من الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والدكتورة عزة أحمد هيكل نائب رئيس الأكاديمية البحرية.