اليوم السابع
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تموين القليوبية يصادر سيارة بها 7 أطنان قمح لاستخدامها في غير الأغراض المسموح بها

السبت، 20 مايو 2023 04:39 م
تموين القليوبية يصادر سيارة بها 7 أطنان قمح لاستخدامها في غير الأغراض المسموح بها قمح- أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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تشكلت حملة سرية مشتركة من مديرية التموين بالقليوبية، بقيادة عيد عبد الله مدير المديرية، ومباحث التموين بالوزارة، ومباحث التموين بالقليوبية، أسفرت عن ضبط سيارة محملة بالقمح المحلي لاستخدامها في غير الأغراض المسموح بها، والتهرب من تسليمها إلي الصوامع الحكومية قادمة من محافظة الدقهلية ومتجهة إلى محافظة المنيا، وذلك استمرارا للدور الرقابي الذي تقوم به مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، بقيادة عيد عبد الله أبو زيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية.

وأوضحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، في بيان لها، أنه تم مصادرة كمية القمح المضبوطة وتقدر بوزن 7 أطنان قمح محلي، وتسليمها لأحد صوامع محافظة القليوبية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشارك في الحملة كلا من جمال سرحان مدير إدارة تموين بنها، وخالد جودة مدير إدارة التجارة الداخلية، وطارق فاروق رئيس قسم صيانة الحبوب، وعايد رشدي مدير إدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة، ومجموعة من مأموري الضبط القضائي بالمديرية.

وأكد عيد عبد الله أبو زيد، على استمرار تكثيف الحملات على مدار اليوم لضبط محتكري ومهربي السلع الغذائية على مستوى المحافظة، كما أهاب بالمزارعين والتجار المتعاملين في سلعة القمح المحلي الحرص على التعامل بشكل رسمي وتوريد القمح المحلي إلى الجهات المعنية باستلامه حتى لا يتم مصادرة القمح ووقوعهم تحت طائلة القانون.


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