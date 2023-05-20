تعليم بورسعيد: 5 آلاف و156 طالبا يؤدون اليوم امتحانات الدبلومات الفنية

بورسعيد محمد فرج

أعلنت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ب بورسعيد ، انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية اليوم السبت الموافق 20 مايو 2023 للعام الدراسى 2022 - 2023.

وأشارت وكيل أول الوزارة إلى أن إجمالي أعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/2023 هى التعليم المزدوج 191 طالبا وطالبة والتعليم التجارى 1320 طالبا وطالبة والتعليم الصناعي 3320 طالبا وطالبة التعليم الزراعى 303 طلاب وطالبات باجمالي 5156 طالبا وطالبة.

وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام أن تعليم بورسعيد قام بتجهيز 10 استراحات لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على أعلى مستوى من التجهيزات الفنية التي تليق بهم وبمحافظة بورسعيد متمنية لهم التوفيق.

يذكر أن الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية لجميع التخصصات تبدأ غدا على دفعات على أن تبدأ الامتحانات التحريرية للجميع يوم السبت الموافق 27 / 5 /2023 وتنتهي يوم الخميس الموافق 8/ 6 /2023.