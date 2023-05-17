هدوء وانتظام فى لجان امتحان الشهادة الإعدادية.. وتعليم بورسعيد: لا شكاوى

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، عددا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية لمتابعة انتظام سيرها فى ثالث أيامها، يرافقها محمود بدوى مدير عام التعليم العام وعزيزة رفعت مدير إدارة شرق التعليمية.

وذكرت وكيل الوزارة أن الجولة شملت مدرسة بورسعيد الرسمية للغات، والتى تضم 16 لجنة فرعية تشمل 295 طالبا وطالبة من نفس المدرسة بالإضافة لمدرسة عمر بن الخطاب الرسمية لغات، وكذلك مدرسة بورسعيد الإعدادية للبنين، والتى تضم 22 لجنة فرعية تشمل 467 طالبا.

وأشادت الدكتورة هالة عبد السلام بانتظام سير الامتحانات وهدوء اللجان بالمدرستين موجهة بضرورة الاهتمام وتوفير الأجواء المناسبة لطلاب اللجان الخاصة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكدت وكيل الوزارة أن غرف العمليات لم ترصد أى شكاوى طلابية من صعوبة أسئلة مادة الهندسة، لافتة إلى أن جميع أسئلة الامتحان جاءت من الكتاب المدرسي متمنية التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.