تعرف على محاذير قيادة سيارات النقل للوقاية من الحوادث × 6 نقاط

كتب عبد الرحمن سيد

ناشدت الإدارة العامة للمرور ، بتوخى الحذر لسائقى سيارات النقل الثقيل، والانتباه إلى فحص إطارات المركبات منعا لوقوع حوادث الطرق ومنها.

تدوير الإطارات بين المحاور يطيل عمر الإطار ويقلل من ظاهرة التآكل غير المنتظم.

الإطارات بنفس الدويل يجب أن تكون بنفس المقاس والتقسيمة وصفط الهواء وعمق نقشة متقارب مع مراعاة سهولة الوصول للبلف الداخلى.

مراجعة حالة الجنط قبل التركيب والتأكد من أنه خالى من الصدأ والمواد البترولية.

عدم استخدام إطار متهالك أو حتى اختفاء عمق النقشة بالمكان.

مراجعة ضغط الهواء على البارد للإطار.

وجود غطاء البلف لمنع دخول الأتربة.