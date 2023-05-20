بيت العائلة المصرية بالإسماعيلية يشارك المجلس القومي للمرأة فى مبادرة "بلدي أمانة"

الإسماعيلية- صبرى غانم

شارك وفد بيت العائلة المصرية فرع الإسماعيلية برئاسة الشيخ أشرف السعيد مهدى الأمين العام ل بيت العائلة المصرية فرع الإسماعيلية احتفال المجلس القومى للمرآة بالإسماعيلية بإطلاق فاعليات البرنامج التدريبي للرائدات الريفيات والصحيات ضمن مبادرة بلدي أمانة بمكتبة مصر العامة بحى الشيخ زايد بالإسماعيلية وفى بداية الاحتفال أشاد فضيلة الشيخ أشرف السعيد بجهود جميع القائمين على إطلاق المراحل الأولى من حملة بلدي أمانة في مناطق فايد والقصاصين القديمة والتل الكبير والقنطرة، وتهدف إلى أن تنشر الرسائل الموجهة للمراة في القرى والمراكز والتجمعات والتي أطلقتها حملة حياة كريمة، والتي تستهدف الرائدات الريفيات ونشر الوعي وتوجيه الرائدات الريفيات والصحيات لكيفية نقل الرسائل التي تبث الطمأنينة والاستقرار للمجتمع والتي تتردد في ظل الأزمات.

وأعرب فضيلته عن سعادته بالحضور خلال الإحتفالية وتحدث عن أهمية الحملة، ودعم حياة كريمة للأسر بداية من الصرف الصحي و محاربة الشائعات.

جاء ذلك تلبية لدعوة لبنى زكي مقررة المجلس القومي للمرأة فرع الإسماعيلية، في ظل حرص ووعي سيدات محافظة الإسماعيلية للحضور.

وأكدت مايبل مكرم عضو المجلس القومى للمرأة بالإسماعيلية وبيت العائلة المصرية على إنطلاق فعاليات حملة «رسائل بلدي أمانة»، التى يطلقها المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى حيث تنطلق هذه الفعاليات على مستوى فروع المجلس فى كل محافظات مصر وذلك انطلاقا من اهتمام القيادة السياسية بقضايا المرأة ودعمها فى مسيرة كفاحها حتى أصبح يطلق على العصر الحالى العصر الذهبى للمرأة المصرية.

وقد أطلق فرع المجلس القومى للمرأة بالاسماعيلية اولى رسائل حملة بلدى أمانة وانطلقت المرحلة الأولي من الحملة الممتدة لطرق الأبواب وتم تنفيذها بعدد من قري المحافظة التى تشملها مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية ،وعدد من القرى المختارة من خارج المبادره،كمرحلة أولى .. وتهدف الحملة الى رفع وعي سيدات القرى بالتطورات التي حدثت لأساليب المعيشة والحياة، كما تتناول استعراضا لإنجازات مشروع حياة كريمة والتي تهتم بالتعليم والرعاية الصحية،، والاجتماعية والحياة المعيشية بصفة عامة. وكذاك المستهدف توعية السيدات والرجال بكيفية المساهمة في كافة المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة ومجتمع مدني لبناء وطن مستقر ومزدهر، بالإضافة إلى محاربة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة امن واستقرار الوطن وسلامة المجتمع المصري. ويشارك في الحملة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية والإعلامية وأساتذة الجامعات في إلقاء بعض الندوات لتعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين وجارى حاليا تنفيذ حملة رسائل بلدي أمانة بمركز ومدينه القصاصين القديمة عزبة العهدة وقرية كفر الشيخ عطية التابعة لمركز ومدينة التل الكبير بحضور عضوات فرع المجلس بمحافظة الاسماعيليه ، ومشاركه الرائدات الريفيات.

وفى مركز ومدينة القنطرة شرق تم زيارة قرى، جلبانة، والغطوس، والصحة ، والتقدم والأبطال والسلام والأمل والعبور.

وحرص فرع المجلس القومي للمرأة على التواجد وسط الاسر لتقديم مجموعة من الرسائل المهمة للمرأة لتوعيتها بالحرب الدائرة ضد مصر وأنها ليست حرب بالسلاح ولكنها حرب الإشاعات، هدفها هدم إستقرار مصر، حرب تعتمد على تغييب عقول الشباب وحشوها بمعلومات وأفكار مغلوطة سواء في الدين أو السياسة أو الإقتصاد أو المجتمع، وعلي المرأة ان تقوم بدورها نحو توعية الجيل الجديد حماية لأسرتها واستقرار مجتمعها ولازالت الحملة مستمرة فى نشر رسائل الأمن والطمأنينة وسط السيدات ونشر الوعى وبث روح الامل فى المستقبل.

شهد الاحتفال وفد بيت العائلة المصرية فرع الإسماعيلية المكون من مايبل مكرم عضو مجلس أمناء بيت العائلة المصرية و الشيخ جمال على،مقرر مساعد، لجنة الخطاب الدينى نائبا عن "وكيل وزارة أوقاف الإسماعيلية" والشيخ احمد فؤاد عبدالله عضو لجنة الخطاب الدينى ومحمد عبدالفتاح محمد منسق بيت العائلة المصرية فرع الإسماعيلية.