بريطانيا.. شرطة مانشستر تضبط 15 كلبا وتعتقل شخصين بعد مقتل رجل "نهشا"

كتب محمد جمال

ضبطت الشرطة البريطانية 15 كلبا واعتقلت رجلا وامرأة، وذلك بعد مقتل رجل في هجوم شنه كلب شرس في مدينة مانشستر، بحسب سكاى نيوز.

وعثر على جوناثان هوج (37 عاما)، من قبل الضباط في مانشستر، مساء الخميس، بعد تعرضه لإصابات خطيرة، ونقل إلى المستشفى حيث توفى فى الساعات الأولى من يوم الجمعة.

وأوضحت الشرطة أنه "تمت تصفية الكلب لأنه شكل خطرا كبيرا على الجمهور، بينما ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 24 عاما للاشتباه فى أنه مسؤول عن كلب خارج عن السيطرة بشكل خطير، مما تسبب في إصابة أدت إلى الوفاة".

وبعد ذلك، فتش الضباط منزلين وصادروا 15 كلبا، من بينهم 6 حيوانات بالغة و9 جراء يعتقد أنها من نفس السلالة التي هاجمت هوغ.