اليوم السابع
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السبت، 20 مايو 2023 03:22 م
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انتقادات لاستراتيجية احتواء أنفلونزا الطيور فى بريطانيا بعد سفر شخص مصاب

السبت، 20 مايو 2023 03:16 م
انتقادات لاستراتيجية احتواء أنفلونزا الطيور فى بريطانيا بعد سفر شخص مصاب طير مصاب بإنفلونزا
كتب إيهاب محمد

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تعرضت استراتيجية احتواء أنفلونزا الطيور فى بريطانيا لانتقادات اليوم، بعد أن تم الكشف عن سفر أحد عاملى الدواجن المصابين بالفيروس القاتل إلى اسكتلندا، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.

وزعم الخبراء أن رحلة المريض - التي تم إجراؤها أثناء انتظار نتائج الاختبار - كان من الممكن أن ينتج عنها كارثة محتملة، ودعوا العمال إلى عزل أنفسهم حتى يتم التأكد من سلبية المسحات في المستقبل.

تقرير ديلى ميل
تقرير ديلى ميل

لم يتم رصد أي حالات جديدة، ومع ذلك، فإن رؤساء الصحة واثقون من أنه قد تم بالفعل تعقب أى شخص يحتمل أن يكون معرضًا للخطر، كما لا يوجد دليل على حدوث انتقال من إنسان إلى آخر حتى الآن، وهي عقبة حالت حتى الآن دون أن تتسبب إنفلونزا الطيور في إحداث أزمة على غرار فيروس كوفيد، لكن علماء الفيروسات يخشون من أنه لا مفر من أن يتغلب العامل الممرض في النهاية على هذا الحاجز.

لم يتم الكشف عن مكان تعرّضهما لانفلونزا الطيور، ولكن تم تطبيق منطقتين فقط لمكافحة إنفلونزا الطيور في إنجلترا وقت الإصابة، واحدة في كانتلي في جنوب يوركشاير والأخرى في سكونثورب في شمال لينكولنشاير.

بمجرد اكتشاف تفشي المرض في الحيوانات في المزرعة التي يعمل فيها الاثنان، تم إعدام جميع الطيور، كما تم فرض منطقة حماية بطول 3 كيلومترات، مما يقيد حركة جميع الدواجن في محاولة لاحتواء أي انتشار إضافي، وطُلب من جميع العمال الذين يُحتمل تعرضهم للفيروس إجراء اختبار على غرار Covid للفيروس، وفقًا للبروتوكول الرسمى.


إنفلونزا

إنفلونزا الطيور

طيور

بريطانيا

كوفيد



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