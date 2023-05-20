المنطقة الأزهرية ببورسعيد: طلاب الابتدائية والإعدادية أدوا الامتحانات بدون شكاوى

بورسعيد محمد فرج

انطلقت اليوم السبت امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية فى محافظة بورسعيد دون أدنى شكاوى وسط أجواء يسودها الهدوء داخل لجان الامتحانات.

وقال الدكتور ياسر عبدالله علام مدير عام العلوم الدينية والعربية خلال تصريحات لـ "اليوم السابع" أن الطلاب الذين أدوا الامتحان اليوم 1300 طالب من بينهم 700 طالب وطالبة بالشهادة الابتدائية و600 آخرون من طلاب الشهادة الإعدادية.

وأضاف د. ياسر علام بأنه تفقد لجان الامتحانات بمدينتى بورسعيد و بورفؤاد التى جاءت على مستوى الطلاب بالشهادتين الإبتدائية والإعدادية، مؤكدًا أن طلاب الشهادة الابتدائية أدوا امتحان مادة القرآن الكريم كما أدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحان الفقه واللغة العربية دون شكاوى.

وفى ذات السياق أكد أن غرفة العمليات التى تم تشكيلها برئاسته وعضوية كل من: مدير التعليم الثانوى والامتحانات ومسئول الأمن بالمنطقة لم ترصد أية شكاوى على مدار اليوم، مشيرًا إلي أن جميع اللجان تم تعقيمها وتطهيرها قبل بدء الامتحانات من خلال الإجراءات الوقائية حفاظاً على سلامة الطلاب.