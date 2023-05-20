السجن المؤبد لشقيقين لاتهامهما بقتل شخص فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم "ك.ص" وشقيقه "ح.ص" بالسجن المؤبد لاتهامهما بقتل المجنى عليه " م.ا" بأن أطلقا عليه النار من أسلحة آلية بدائرة مركز جزيرة شندويل.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز جزيرة شندويل عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه بعد إطلاق النار عليه من أسلحة آلية وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب مشادة كلامية بين الطرفين فى الطريق العام قاما خلالها بإطلاق النار عليه من أسلحة آلية مما أسفر عن مصرعه في الحال وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المنهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.