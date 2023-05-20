"القوى العاملة": دورات تدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل بالوادى الجديد

. تابعت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد، تنفيذ دورات تدريبية على مهنة التفصيل والخياطة بقرية عقيل بمركز بلاط بالداخلة، ومهنة الطباعة على المنسوجات الأوانى الفخارية للفتيات بمركز التدريب المهنى بالخارجة، والدورات التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة للفتيات، ومهنة السباكة الصحية ومهنة كهرباء التوصيلات والتركيبات للذكور بالوحدة المتنقلة بقرية ابو منقار بمركز الفرافرة، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته وزير القوى بالاهتمام بتدريب الفتيات من أجل تمكين المرأة اقتصاديا من خلال تنمية قدراتها واكسابها المهارات الفنية اللازمة الالتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركتها كعضو فعال فى المجتمع تماشياً مع رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة

واوضح احمد طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد في تقريره للوزارة،متابعة الدورات التدريبية التى تنفذها المديرية بمراكز التدريب الثابتة و الوحدة المتنقلة على المهن التى يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة ومنها مهنة التفصيل والخياطة بقرية عقيل بمركز بلاط بالداخلة ، ومهنة الطباعة على المنسوجات الأواني الفخارية للفتيات بمركز التدريب المهني بالخارجة ، فضلاً عن مهنة السباكة الصحية ومهنة كهرباء التوصيلات والتركيبات للذكور بالوحدة المتنقلة بقرية ابو منقار بمركز الفرافرة ضمن مبادرة حياة كريمة ومبادرة (مهنتك مستقبلك) .

واضاف مدير المديرية ان البرامج التدريبية التى تنفذها المديرية مجاناً للشباب من الجنسين ، تحت اشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ، وتحت رعاية اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وحنان مجدى نائب المحافظ ، مشيراً إلى ان المديرية ستعمل على تكثيف الدورات التدريبية على المهن التى يحتاجها سوق العمل للشباب في قرى ونجوع المحافظة خاصة الاكثر إحتياجاً لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين من أبنائها .

كما نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية جولة ميدانية لشركة بالمنطقه الحرة ، والتى يعمل بها اكثر 125 عامل من ذوى الهمم ، 3000 عامل من بينهم مدرسون متخصصون في تربية الأطفال ، وذلك لتفقد المصنع من حيث جميع مراحل التصنيع ومخازن الأقمشة ومعمل التلوين للملابس وصالة خطوط الانتاج والاطمئنان على تطبيق إشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية داخل كافة أرجاء المصنع ، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتواجد المستمر وسط العمال في كافة القطاعات والاطمئنان على توفير بيئة عمل آمنة وصحية خالية من الامراض المهنية وتزيد من الانتاجية..

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية ، في تقريره للوزارة عن جولة تفقدية لشركة خاصة للإطلاع على كل جديد داخل المصنع رافقه خلالها سامية عبد السلام مدير إدارة عمل الاحياء، وابراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة ،وجيهان رمزى مدير ادارة علاقات العمل ، وسالي مصطفي مدير ادارة المفاوضة الجماعية ، واستقبلهم معتز ابو بكر المسئول الإقليمى للعلاقات الحكومية ، وفرحان افرام مدير عام المصنع ، وامين عبدالله مدير الشئون القانونية ، والمهندس كريم اسامه.مدير السلامة والصحة المهنية ، ورشا صبري مدير الموارد البشرية ، وشادى صبحى مسئول الموارد البشرية ، كما جرى تفقد المصنع بالكامل من حيث جميع مراحل التصنيع،و مخازن الأقمشة ، معمل التلوين للملابس ثم صالات الصباغة ،و قص الأقمشة ،وخطوط الانتاج ، والمطعم المخصص للعاملين ، والاماكن المخصصة لأطفال العاملين كالحضانة وأماكن الالعاب وغرف النوم ،والمسرح،و ملاعب كرة القدم والمسجد ومنصة كبيرة مجهزة .

وأضاف مدير المديرية الاطمئنان على إجراءات السلامة والصحة المهنية المطبقة داخله، وخطط الإخلاء في حالة الطوارئ، والتأكد من توفير وسائل الحماية والوقاية للعاملين بالمصنع ، موجها بتقسيم أماكن تواجد العاملين حسب التخصصات، لاتاحة الفرصة والمسافة لكل منهم لضمان مستوى أداء عالي، وتوفير راحة أكبر للعاملين ، كما استفسر من بعض العاملين والعاملات بالمصنع على أجورهم وضمان تناسبها وتوافقها مع الحد الأدنى الأجور، مع توفير سبل الانتقال والوجبات وكل المزايا التي أقرها القانون لهم والتزام الشركة بتطبيقها .