القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة تبدأ عملها اليوم لأهالى مرسى علم

تبدأ القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة، اليوم السبت، الكشف الطبى على أهالي مدينة مرسى علم ، بمركز صحة الأسرة لمدة يومين اليوم السبت وغداً الأحد عقب الانتهاء من اجراء الكشف الطبى على اهالى قرية ابو رماد بحلايب .

ومن المقرر أن تنطلق القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمه عقب الانتهاء من اجراء الكشف الطبى على اهالى مرسى علم إلى قريتى أم الحويطات والنصر بمدينة سفاجا، يومى الأثنين والثلاثاء المقبلين، ومنهما الى اخر قرية تزورها القوافل خلال الشهر الجارى وهى قرية الأمل برأس غارب يومى 24 و25 مايو.

وكانت انطلقت القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة عملها خلال مايو الجارى يومى 10 و11 مايو بقرية الحمروين بمدينة القصير، وتم إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا على أهالى القرية.

وعقب الانتهاء من الكشف الطبى على أهالى الحمروين تابعت القوافل العلاجية عمليها إلى منطقة المستعمرة وتم الكشف الطبى على الأهالى هناك لمدة يومين أيضا 12 و13 مايو الجارى، ومنها إلى قرى مدينة الشلاتين المختلفة حيث قريتى رأس حدربة وادالديت ثم إلى مدينة حلايب للكشف على مواطنيها يومى 16 و17 مايو، ثم قرية ابو رماد بحلايب واليوم بمرسى علم.

وتجرى القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة شهريا الكشف الطبى على أهالى قرى البحر الأحمر وصرف العلاج وكذلك إجراء التحاليل والأشعة اللازمة وكذلك التحويل إلى المستشفيات مجانا إذا لزم الأمر وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة وتحت إشراف الدكتور إسماعيل العربى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، والدكتور أحمد الصاوى منسق القوافل.