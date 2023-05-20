السيطرة على حريق بمخزن ملابس فى الفيوم وإصابة سيدة

الفيوم ـ رباب الجالي

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة علي حريق شب بمخزن للملابس فى أحد العقارات السكنية بشارع الإصلاح الزراعي بمنطقة المسلة، بمدينة الفيوم، وأصيبت سيدة في الحريق وتم نقل المصابة الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلفت بلاغا، باندلاع حريق هائل في مخزن ملابس أسفل عقار سكني بمنطقة العبودي بالمسلة قرب القسم، وانتقلت سيارات الحماية المدنية وقوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق على الفور، وتبينّ إصابة سيدة تدعى عبير ع ع ، 47 سنة، بحالة اختناق شديدة جراء الحريق وأثناء محاولتها إخماد النيران، وتم نقلها إلى مستشفى الفيوم العام بواسطة سيارة الإسعاف لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

وتمكنت قوات الحماية المدنية ورجال الإطفاء من السيطرة على الحريق، وإخماد النيران، وتبريدها قبل أن تمتد لباقي العقار السكني أو المخازن والمحال المجاورة، بينما التهمت النيران الأقمشة والملابس التي كانت داخل المخزن بالكامل .

وانتقل المعمل الجنائي إلى مكان الحريق على الفور، للوقوف على أسباب الحريق، ومعرفة إذا كان هناك شبهة جنائية في نشوب النيران من عدمه، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحريق وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.