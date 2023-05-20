السيطرة على حريق فى محل بيتزا بالإسماعيلية دون خسائر بشرية

الإسماعيلية- صبرى غانم

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية على حريق اندلع صباح اليوم السبت، في محل للبيتزا بالقرب من إشارة إبراهيم سلامة دائرة قسم ثان الإسماعيلية دون خسائر بشرية.

كان تلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد اندلاع حريق في مطعم بيتزا بالقرب من إشارة إبراهيم سلامة بالإسماعيلية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء وتمكنوا من إخماد الحريق قبل امتداد للمباني المجاورة دون خسائر بشرية.

فيما كشفت مصادر أمنية، أن الحريق لم يسفر عن خسائر في الأروح أو أي إصابات، فيما جاري حصر الخسائر المادية الناتجة عن الحريق.