اليوم السابع
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السجن 5 سنوات لمتهم بضرب شخص حتى الموت بسوهاج بسبب خلافات سابقة بينهما

السبت، 20 مايو 2023 04:46 م
السجن 5 سنوات لمتهم بضرب شخص حتى الموت بسوهاج بسبب خلافات سابقة بينهما حبس - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "خ.م.خ" بالسجن 5 سنوات لاتهامه بضرب المجنى عليه "م.ج" حتى الموت بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم.
 
تعود أحداث القضية الى عام 2016 بدائرة مركز سوهاج، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا مفاده مقتل المجنى عليه بعد التعدى عليه بمطواة وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بين المتهم والمجنى عليه وفى يوم الحادث كان المتهم يقف فى أرضه الزراعية وشاهد المجنى عليه فوقعت بينهما مشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بمطواة وضربه بها حتى لقى مصرعه ،وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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