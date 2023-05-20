السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة بسوهاج

تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الاقراص المخدرة ترامادول وترويجها على زبائنه وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.