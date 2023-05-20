السجن المؤبد لموظف بتهمة اختلاس مبلغ 418 ألف جنيه من جهة عمله بسوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية الى عام 2017 بدائرة مركز جرجا عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بصفته موظف تحصيل بأحد المعاهد قام باختلاس مبلغ 418 ألف جنيه والمملوكة لجهة عمله وجدت في حيازته حال كونه من مندوبى التحصيل وسلم إليه المال بهذه الصفة وارتبطت هذه الجناية بجناية تزوير فى محررات رسمية بأن ارتكب تزوير وتلاعب فى قسائم 123 تربية وتعليم بأن أثبت على خلاف الحقيقة تحصيله مبالغ مالية من الطلاب أقل مما قام بتحصيله فعليا وتلاعب فى صور قسائم 23ع، بأن أثبت على خلاف الحقيقة توريد مبالغ أكبر مما قام بتحصيله فعليا، كما تلاعب في إيصالات توزيع النسب المقررة، وبعد تقنين الإجراءات تمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.