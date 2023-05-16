السجن 3 سنوات لعاملين لاتهامهما بالإتجار فى الحشيش بسوهاج

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش بدائرة المركز وترويج بضاعتهما على زبائنهما من المتعاطين وأصحاب الكيف.

بعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.