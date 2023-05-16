اليوم السابع
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السجن 3 سنوات لعاملين لاتهامهما بالإتجار فى الحشيش بسوهاج

الثلاثاء، 16 مايو 2023 02:27 م
السجن 3 سنوات لعاملين لاتهامهما بالإتجار فى الحشيش بسوهاج حبس - ارشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "ا.خ " عامل و" ا.ا" بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالاتجار فى  الحشيش  بدائرة مركز أخميم .
 
تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش  بدائرة المركز وترويج بضاعتهما على زبائنهما من المتعاطين وأصحاب الكيف.
 
بعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 



 

 


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