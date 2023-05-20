الداخلية تضبط المتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه فى القاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بسرقة أحد المواطنين بالإكراه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم وبصحبته نجله "مصاب بجروح قطعية بالجسم"، وقرر بأنه حال سير نجله بدائرة القسم، إستوقفه شخصين "مجهولين" وقاما بتهديده بسلاح أبيض "كتر"، والشروع فى سرقة ساعة يد خاصته، وحال مقاومتهما تعديا عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .