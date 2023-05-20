الحبس سنة مع الإيقاف لشخص تسبب في عاهة جزئية لموظف بمدرسة في طوخ

وتضن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 26546 لسنة 2022 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 3256 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم "عمرو أ ع"، محبوس، أحدث ضربا بالمجني عليه "محمد يوسف محمد زاهي"، مع سبق الإصرار، بأن بيّت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لذلك الغرض أداة مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص قطعة زجاج حادة، وتوجه إليه بالمحل الذي أيقن سلما تواجده به.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم ما أن ظفر بالمجني عليه حتى جذبه عنوة وعاجله بضربة في العين اليسرى باستخدام قطعة زجاج حادة، واعتدى عليه بالضرب بجوار العين اليمنى، وضربه باليد اليسرى فأحدث إصاباته الموصوفة بالتقارير الطبية والطبي الشرعي المفرقين، والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تتمثل في ضمور بالعصب للعين اليسرى وهو ما يعتبر عجز جزئي مستديم والتي تقدر نسبتها 30%، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت المحكمة لشهادة المجني عليه، والذي أكد أنه يوجد خلاف سابق بينه وبين المتهم، وحال استقلاله دراجته البخارية، فوجئ بقيام المتهم بجذبه عنوة وعاجله بضربة بالعين اليسرى باستخدام أداة "قطعة زجاج حادة"، ووالي ذلك الاعتداء بضربه بجوار العين اليمنى وضربه باليد اليسرى باستخدام الأدلة إحرازه، فأحدث إصاباته الموصوفة بالتقارير الطبية والطبي الشرعي المرفقين، والتي تخلف لديه من جرائها عائلة مستديمة يستحيل برؤها تتمثل في ضمور بالعصب للعين اليسرى وعزى قصده الضرب.