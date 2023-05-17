السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل لإتجاره بالهيروين وحيازة سلاح ناري بطوخ

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 24839 لسنة 2022 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 3265 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمد ط ح"، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، وأحرز ذخائر "عدد اثنين طلقة مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه".

وكشفت تحريات ضابط الواقعة، أنه نفاذاً للضبط والإحضار الصادر قبل المتهم في القضية رقم 24425 لسنة 2022 جنايات مركز طوخ، انتقل إلى حيث أيقن تواجده أبصره مترجلاً بالطريق العام فضبطه وبتفتيشه عثر إحرازه على سلاح ناري "فرد خرطوش"، مذخراً بطلقة خرطوش، وباستكمال تفتيشه عثر إحرازه على 46 لفافة ورقية لجوهر الهيروين المخدر، وكذا طلقة خرطوش، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه للجوهر المخدر بقصد الاتجار والسلاح الناري والذخائر بقصد الدفاع عن تجارته الأثمة.