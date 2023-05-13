إحالة متهم بقتل ابن عمه للمفتى لأخذ الرأى الشرعى في إعدامه بكفر الشيخ

جاء ذلك لإدانته بقتل ابن عمه، بعزبة الشيخة عائشة التابعة لقرية سنهور المدينة بمركز دسوق داخل مسجد بسلاح أبيض "مطواة" بسبب خلافات بينهم، وحددت المحكمة جلسة يوم 12 يونيو 2023 للنطق بالحكم،وذلك في أحداث القضية رقم 10734 لسنة 2022 جنح مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 3055 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال "إبراهيم.خ.س.ز"، إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمته عما أسند إليه لأنه في يوم 4 يوليو 2022 قتل ابن عمه المجني عليه ميمي مبروك علي زهران عمدًا مع سبق الإصرار بأنه بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه.

وتبين من أمر إحالة المتهم إلى محكمة جنايات فوه، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "مطواه"، وتوجه إلى مكان تواجده داخل مسجد محل الواقعة فوجه إليه عدة ضربات بسلاحه الأبيض استقرت إحداها بمنطقة الصدر فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه.