اليوم السابع
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الجزائر: 3 إرهابيين بمنطقة الساحل يسلمون أنفسهم إلى السلطات جنوبى البلاد

السبت، 20 مايو 2023 09:00 م
الجزائر: 3 إرهابيين بمنطقة الساحل يسلمون أنفسهم إلى السلطات جنوبى البلاد الجيش الجزائرى
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم /السبت/، تسليم ثلاثة إرهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية في منطقة برج باجي مختار جنوبي البلاد.


وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان - أن الإرهابيين الثلاثة كانوا ينشطون ضمن الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي؛ وهم ملوكي حبيب ولقبه "حبيب الله" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012، والإرهابي "ملوكي سيديا" ولقبه "أبو مريم" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012، والإرهابي المسمى "مهري بلخير" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2013، وبحوزتهم 3 رشاشات كلاشينكوف وبندقية آلية وقنبلتين وعدد من الطلقات والذخيرة.


وبحسب البيان، تأتي هذه العملية لتؤكد عزم الجيش الجزائري على مكافحة الإرهاب وكافة أشكال الجريمة.


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