التموين تضبط 22 طن قمح محلى قبل تهريبها بالوادى الجديد وتحويل الواقعة للنيابة

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه بالتنسيق مع مباحث التموين، تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادى الجديد، تم ضبط كمية من القمح المهرب لاستخدامه فى الأغراض غير المسموح، وتم التحفظ على 22.2 طن، وتمت الإحالة للنيابة العامة التى قررت تسليمها لصومعة الخارجة.



وجاء ذلك بناء على تعليمات على المصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لتشديد الرقابة على تداول القمح وبناء على توجيهات اللواء محمد سلمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد بشأن المتابعة المستمرة لحركة تداول القمح بالمحافظة.



على جانب آخر، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى استلام القمح المحلى من المزارعين، حيث يتم استلام القمح لصالح هيئة السلع التموينية وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا، شريطة أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط ويتم الاستلام خلال نقاط الاستلام التى يصل عددها إلى 420 نقطة ‏متنوعة ما بين الصوامع الرأسية والحقلية والهناجر والبناكر والشون ‏المطورة وصوامع المطاحن تفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحاً وينتهى ‏عملها يومياً مع آخر سيارة محملة بالقمح بعد الساعة السابعة مساء مع صرف مستحقات الموردين أول بأول.