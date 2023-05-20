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البابا فرنسيس يكلف أحد الكرادلة بمهمة تهدف إلى تمهيد "مسارات السلام" بأوكرانيا

السبت، 20 مايو 2023 09:34 م
البابا فرنسيس يكلف أحد الكرادلة بمهمة تهدف إلى تمهيد "مسارات السلام" بأوكرانيا البابا فرنسيس
كتب محمد جمال

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قال الفاتيكان اليوم إن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان كلف أحد الكرادلة بمهمة تهدف إلى تمهيد "مسارات السلام" بأوكرانيا، بحسب سكاى نيوز.

يذكرأن، أكد البابا فرنسيس فى رسالة إلى المشاركين فى المؤتمر الدولى "السلام بين الشعوب، ستون عاما على الرسالة - السلام في الأرض"، والذى نظمته جامعة اللاتيران الحبرية والدائرة الفاتيكانية للتنمية البشرية المتكاملة، أن "الحرب لم تحل أبدا أى مشكلة أو نزاع".

وشدد فى رسالته على أن "الحرب لم تكن أبدا عونا لحياة البشر ولم تنجح أبدا في قيادة مسيرتهم في التاريخ أو في حل النزاعات"، مضيفا "إن نتائج الحروب تتمثل في الضحايا والدمار والخسائر البشرية والتشدد وصولا إلى إنكار إمكانية النظر إلى الغد بثقة متجددة".
 
وتطرق الى موضوع السلام، وقال:"يظل فى نفس وفى تطلعات العائلة البشرية بكاملها، وكل شعب وكل شخص، وهذا هو تعليم البابا القديس يوحنا الثالث والعشرين في الرسالة العامة السلام في الأرض"، واصفا هذه الوثيقة ب"الرسالة الايجابية والبناءة التي تذَكرنا بأن بناء السلام يعني في المقام الأول الالتزام من أجل تشييد سياسة تستلهم من القيمة الإنسانية بالفعل التي تشير إليها الرسالة العامة، أى الحقيقة والعدالة والمحبة والحرية. إلا أنه ورغم مرور 60 سنة على صدور الرسالة "السلام فى الأرض" لا يبدو أن البشرية قد تعلمت كم هو ضرورى السلام وكم من الخير يحمل".
 
واختم البابا فرنسيس: "إن النظر إلى حياتنا اليومية سيكشف لنا كيف تؤدى أنانية قليلين ومصالح محدودة للبعض إلى التفكير في أنه بالإمكان أن نجد في الأسلحة الحل للكثير من المشاكل أو لمتطلبات جديدة، وكذلك للنزاعات التي تَظهر فى واقع حياة الأم".


البابا فرنسيس

الفاتيكان

روسيا

أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية



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