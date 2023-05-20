اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الأوقاف بعد تداول فيديو لمعمم أزهرى يغني بالأفراح: لا يتبع الوزارة ومات منذ 2003

السبت، 20 مايو 2023 12:57 م
الأوقاف بعد تداول فيديو لمعمم أزهرى يغني بالأفراح: لا يتبع الوزارة ومات منذ 2003 وزارة الأوقاف
كتب لؤى على

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بخصوص مقطع فيديو في أحد الأفراح يظهر فيه شخص مرتديًا العمامة الأزهرية، أفاد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن هذا الشخص ليس من الأوقاف ولا من العاملين بها، بل كان منشدًا وتوفي رحمه الله عام 2003م،  داعيا إلى تحرى الدقة، وتقوى الله فيما ننشر.
 
وفي سياق متصل كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار من وزارة الأوقاف بإجبار الأئمة على جمع صكوك الأضاحي، تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإجبار الوزارة الأئمة على جمع صكوك الأضاحي، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن، مُشددةً على أن المشاركة في جمع صكوك الأضاحي هو أمر اختياري يتم تطوعاً من قبل بعض الأئمة دون أي إجبار، أو فرض أي جزاءات عليهم، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
 
 
 
 

وزارة الاوقاف

الصكوك

الاضاحى

امام بالاوقاف



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