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الأوقاف تنفى إجبار الأئمة على جمع "صكوك الأضاحى"

السبت، 20 مايو 2023 12:16 م
الأوقاف تنفى إجبار الأئمة على جمع "صكوك الأضاحى" انفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار من وزارة الأوقاف بإجبار الأئمة على جمع صكوك الأضاحي، تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإجبار الوزارة الأئمة على جمع صكوك الأضاحي، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن، مُشددةً على أن المشاركة في جمع صكوك الأضاحي هو أمر اختياري يتم تطوعاً من قبل بعض الأئمة دون أي إجبار، أو فرض أي جزاءات عليهم، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
 
انفوجراف
انفوجراف

 


صكوك الاضحية

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

الحكومة

خليك واعى

اليوم السابع بلس



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