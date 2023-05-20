إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث سير ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أُصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة، مُدرسين ونجلهما، في حادث انقلاب دراجة بخارية ، في مطلع كوبري النيل القديم، من الجهة الشرقية بمدينة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية في مطلع كوبري النيل القديم، من الجهة الشرقية بمدينة بني سويف أسفر عن إصابة زوجين ونجلهما

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي.

واستقبل قسم الطوارئ بالمستشفى التخصصي المصابين في الحادث وهم: هاني.م.ح، 54 عامًا، مُدرس، مصابًا بكسر في الساق اليسرى، وزوجته انتصار.ا، 49 عامًا، مصابه بجروح وكدمات، ونجلهما، يوسف 12 عامًا، طالب، مصابًا بجروح وكدمات.