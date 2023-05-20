إزالة 6 حالات بناء مخالف بحي المنتزه ثان في الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

شن حى المنتزة ثان بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة رباب مدني رئيس الحى، حملة مكبرة للتصدى لأعمال البناء المخالف بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتمكنت من إزالة 6 حالات تعدي بالبناء المخالف بناطق الحي .

وكلفت الدكتورة رباب مدني رئيس حى المنتزة ثان، الجهات المعنية ووحدة الإزالة الفورية والإدارات المعنية ،بضرورة تكثيف حملاتها، مشددة على إيقاف أى أعمال بناء أو ترميم مخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، والتواجد والمرور الميدانى على مدار اليوم، والاستجابة لكافة شكاوى المواطنين.

وفي هذا الصدد، قام حي المنتزة ثان ،قامت الحملة بحضور وحدة التدخل السريع بالحي، وإدارة المتابعة الميدانية والمشروعات و الإدارة الهندسية بالحي، وتم رصد وإزالة 6 حالات بناء مخالف،وتبين للحملة وجود قطعتي أرض بعزبة البرنس قبلي، محاطة بسور مخالف بالطوب الابيض ، بعرض 10 × 10 م، و ارتفاع 2 متر ،وكذلك قطعة الأرض الاخري ، محاطة بسور مخالف بالطوب الابيض، ايضا بعرض 10 × 10 ، و بارتفاع 2متر ، وتم إزالة كافة الأسوار حول قطعتي الأرض .

و في سياق آخر ، توجهت الحملة إلي عزبة سيكلام ،تم رصد قطعتي ارض، كلا منهما محاطة بسور مخالف من الطوب الابيض بعرض 8× 10 م ، و 10 × 10 متر ، و كافة الأسوار بارتفاع 3 متر ، وتمت الإزالة الفورية من المهد ، واستكملت الحملة جولتها الميدانية في عزبة سيكلام ، و تبين لها وجود اسوار مخالفة بقطعة أرض بعرض 10× 10 ، و ارتفاع متر، ووجود سور حول قطعة أرض أخري بنفس العزبة ، و بداخل السور غرفة ، بعرض 20 ×8 ، و ارتفاع 3 متر ، وتمت إزالة كافة الأعمال المخالفة من المهد ، و تتواصل الحملات ، ردعا للمخالفين و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك ، تطبيقا للقانون بكل حزم .