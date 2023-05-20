إحلال وتجديد 3 كبارى بمراكز محافظة البحيرة بتكلفة 8 ملايين و 395 ألف جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، على تكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ كافة المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، مشددة على تلبية كافة احتياجات المواطنين واستكمال الأعمال الجاري تنفيذها والأعمال الضرورية والملحة في شتى القطاعات ومنها الكباري والرصف وإنشاء الطرق نظراً لأهميتها البالغة فى عملية التنمية الاقتصادية.

ووجهت نائب محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بضرورة التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالالتزام بالبرنامج الزمني المحدد والاشتراطات والمواصفات القياسية للتنفيذ لتحقيق السيولة المرورية وأمن وسلامة المواطنين.

وفى هذا السياق قامت مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندسة كريمة عاشور بمتابعة أعمال بدء إحلال وتجديد 3 كبارى بنطاق 3 مراكز بالبحيرة بتكلفة إجمالية تقدر بـ 8 مليون و395 ألف جنية وهى:

- إحلال وتجديد كوبرى الليمون بمركز بدر بتكلفة إجمالية 4مليون 557 الف جنيه

- إحلال وتجديد كوبرى طلبه بمركز دمنهور بتكلفة 3 مليون و 488 ألف جنيه.

- صيانة كوبرى طه بمركز كفر الدوار بتكلفة 350 ألف جنيه.