آبل تضيف نحو 37 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في يوم واحد

وكالات

أغلقت المؤشرات الأمريكية على مكاسب جماعية قوية في جلسة الخميس الماضى مع تزايد حالة التفاؤل بالوصول إلى اتفاق لسقف ديون الولايات المتحدة في غضون أيام، بالإضافة إلى الدعم من التوقعات المتفائلة لشركة Walmart حسبما نقلت CNBC.

وصرح العضو الجمهوري البارز في الكونغرس الأميركي كيفن مكارثي أنه من المحتمل التوصل إلى اتفاق لرفع أو تعليق سقف الديون في الوقت المناسب لإجراء تصويت في مجلس النواب الأسبوع المقبل.

بالمقابل، أظهرت البيانات الاقتصادية أن عدد الأميركيين الذين قدموا مطالبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى قوة سوق العمل ويمنح الفدرالي القدرة على مواصلة رفع أسعار الفائدة.

بلغ حجم التداول في البورصات الأميركية 10.49 مليار سهم في جلسة الخميس، مقارنة بمتوسط يومي 10.62 مليار خلال آخر 20 يوم تداول.



المؤشرات الأمريكية: ارتفع مؤشر الداو جونز بنحو 0.34% أي ما يعادل 115 نقطة ليغلق فوق مستويات ا33500 نقطة.

كما ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.9% محققاً أعلى إغلاق له في 9 أشهر.

وارتفعت أسهم Walmart بنسبة 1.3% لتصل إلى 151.47 دولارًا بعد أن أعلنت شركة التجزئة العملاقة عن أرباح بأفضل من التوقعات لفترة الربع الأول وعززت توقعات مبيعاتها وأرباحها لعام 2023.

وقفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.5% محققاً أعلى مكاسب يومية في أسبوعين وأعلى إغلاق له في 9 أشهر.

وجاء الدعم من سهم Apple الذي ارتفع بنحو 1.4% مسجلاً أعلى إغلاق له في أكثر من عام لتضيف الشركة نحو 37 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في جلسة واحدة.

وأعلنت شركة OpenAI عن إتاحة تطبيقChatGPT على نظام IOS في الولايات المتحدة، مضيفة أنها ستقوم بإتاحته في دول أخرى في الأسابيع القادمة.

سهم Netflix:

قفز سهم Netflix بأكثر من 9% محققاً أعلى مكاسب يومية له في نحو 7 أشهر لتضيف الشركة نحو 14 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في جلسة واحدة.

وجاءت هذه المكاسب بعد أعلنت الشركة أن النسخة المدعومة بالإعلانات التي تم إطلاقها مؤخرًا وصلت إلى ما يقرب من 5 ملايين مستخدم نشط شهريًا.