19.4 مليون سهم تستجيب لعرض شركة الأصباغ الإماراتية لشراء "باكين"

كتب هانى الحوتى

أعلنت البورصة ، أن إجمالي الكميات المبدئية المعروضة استجابة لعرض شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة الإماراتية شراء شركة البويات والصناعات الكيماوية-باكين، بلغت 19.4 مليون سهم.

وانتهى اليوم الثلاثاء، فترة عروض الشراء الإجباري المقدمة على شركة البويات والصناعات الكيماوية-باكين، والتي يتنافس عليها شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة، وإيجل كيميكالز لصناعة وتجارة الكيماويات بسعر 39.8 جنيه للأولى، و39 جنيهًا للثانية.

تأتي صفقة بيع شركة باكين ضمن توجه الدولة لبيع حصص في الأصول المملوكة للدولة، لمستثمرين استراتيجيين عبر زيادة رأس المال أو الاستحواذ على حصة من الشركة بهدف التطوير وتعظيم الأصول، أو إجراء طرح عام لأسهم هذه الشركات في البورصة بهدف توسيع مشاركة المواطنين للملكية العامة في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وشهدت شركة باكين منافسة شرسة منذ صيف العام الماضي، إذ تلقت الشركة 5 عروض من كومباس كابيتا، وإيجل كيميكالز، والأصباغ الوطنية القابضة الإماراتية، والعالمية لمواد البناء والكيماويات (سايبس) وسايباد للاستثمار الصناعي، وتم رفض عرض آخر شركتين لتدني قيمتهما.

ويأتي سبب المنافسة على شراء شركة باكين لتميزها بأمرين؛ الأول امتلاك الشركة قطعة أرض على مساحة 51347 متر مربع بالقطعة رقم (C2/23) و(C2/25)، وتم الموافقة على تحويل الأخيرة للنشاط السكني بموجب قرار محافظ القاهرة رقم 15965/2014، أما بالنسبة للقطعة رقم (C2/25) ومقام عليها 9 مباني تم تقديم طلب لإدارة حي الأميرية في 11 يوليو عام 2021، لهدم تلك المباني، تمهيدًا لتحويلها إلى نشاط أندية رياضية، وحتى الآن لم يتحدد الأسلوب الأمثل لاستغلال قطعتي الأرض المذكورتين سواء بالبيع أو الاستثمار العقاري.

ويقدر سعر أرض حدائق القبة والأميرية بمليارات الجنيهات، حال نجاح الحصول على الموافقات اللازمة لبدء التطوير العقاري، والعامل الثاني خبرة شركة باكين في السوق المصري لأكثر من 60 عامًا في مجال الدهانات، ويمتد نشاط الشركة إلى صناعة جميع أنواع البويات الإنشائية والصناعية وورنيشات الأخشاب وأحبار الطباعة والراتنجات.

وحققت شركة باكين، صافي مبيعات بلغت 486.3 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 427.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 19.5 مليون جنيه مقابل خسائر 12.8 مليون جنيه.