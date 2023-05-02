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تراجع مؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثالثة على التوالى

الثلاثاء، 02 مايو 2023 03:05 م
تراجع مؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثالثة على التوالى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، للجلسة الثالثة على التوالي، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.117 تريليون جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 17300 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3051 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 20695 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 7197 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 2982 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 4525 نقطة.
 
 
 

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