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وسائل إعلام فلسطينية: صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات إسرائيلية محاذية للقطاع

الثلاثاء، 02 مايو 2023 03:39 م
وسائل إعلام فلسطينية: صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات إسرائيلية محاذية للقطاع إطلاق صواريخ من غزة
كتب أحمد جمعة

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أكدت وسائل إعلام محلية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، إطلاق الفصائل في قطاع غزة صواريخ باتجاه المستوطنات المحاذية للغلاف، مشيرة إلى تصدى القبة الحديدية لعدد من الصواريخ.

 

فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى دوى صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات المحاذية لغلاف غزة.

 

وكان الأسير الفلسطيني خضر عدنان قد استشهد فى السجون الإسرائيلية، فجر الثلاثاء، بعد معركة إضراب عن الطعام استمرت لمدة 87 يومًا رفضًا لاعتقاله، ووفق ما أكد التلفزيون الرسمي الفلسطيني أبلغت إدارة سجون الاحتلال الاسرائيلى الأسرى رسميا باستشهاد الأسير عدنان، فيما نقل عن نادي الأسير، قوله إن الاحتلال الإسرائيلي اغتال الأسير عن سبق إصرار.

 

بدورها، توعدت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بالرد بعد استشهاد القيادي فيها خضر عدنان.

 

وعم الإضراب الشامل كافة محافظات الضفة الغربية الثلاثاء، حدادا على ارتقاء الأسير خضر عدنان، فى سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد معركة إضراب عن الطعام، استمرت لمدة 87 يوما رفضا لاعتقاله تعسفيا.


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